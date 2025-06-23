Венгрия и Словакия не поддержали новый пакет антироссийских санкций
Сийярто: Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ
Власти Венгрии и Словакии заблокировали принятие нового пакета санкций против России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза, трансляцию выступления вел телеканал М1.
«Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины», — сказал он.
Очередной, 18-й пакет антироссийских рестрикций, повлечет за собой запретить Венгрии и Словакии покупать российские нефть и газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что в новый список рестрикций могут включить инфраструктуру газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Кроме того, санкции могут затронуть деятельность российских банков и судов, связанных, по мнению представителей Евросоюза, с Россией. Одобрить пакет представители ЕС планируют до конца июля.