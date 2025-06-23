Венгрия и Словакия не поддержали новый пакет антироссийских санкций

Власти Венгрии и Словакии заблокировали принятие нового пакета санкций против России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза, трансляцию выступления вел телеканал М1 .

«Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины», — сказал он.

Очередной, 18-й пакет антироссийских рестрикций, повлечет за собой запретить Венгрии и Словакии покупать российские нефть и газ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что в новый список рестрикций могут включить инфраструктуру газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Кроме того, санкции могут затронуть деятельность российских банков и судов, связанных, по мнению представителей Евросоюза, с Россией. Одобрить пакет представители ЕС планируют до конца июля.