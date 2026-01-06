Литва заявила о готовности отправить на Украину своих военных

Советник Скайсгирите: Литва отправит военных на Украину после достижения мира

Фото: РИА «Новости»

Литва готова направить на Украину до 150 солдат после завершения боевых действий для оказания военной помощи. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите в эфире радиостанции «Жиню радияс».

«После заключения мира Литва готова отправить до 150 солдат с необходимыми вооружением и боевой техникой на Украину», — поделилась Скайсгирите.

Она добавила, что Вильнюс выступает за предоставление Киеву максимально долгих гарантий безопасности. По словам советника, такие гарантии могут действовать от 15 до 30 лет.

Также Скайсгирите напомнила о взятом обязательстве по военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП Литвы.

Ранее на брифинге после встречи с представителями «коалиции желающих» глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать физическое присутствие войск Великобритании и Франции на территории страны.

