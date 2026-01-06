Советник Скайсгирите: Литва отправит военных на Украину после достижения мира

Литва готова направить на Украину до 150 солдат после завершения боевых действий для оказания военной помощи. Об этом заявила советник президента республики Аста Скайсгирите в эфире радиостанции «Жиню радияс» .

«После заключения мира Литва готова отправить до 150 солдат с необходимыми вооружением и боевой техникой на Украину», — поделилась Скайсгирите.

Она добавила, что Вильнюс выступает за предоставление Киеву максимально долгих гарантий безопасности. По словам советника, такие гарантии могут действовать от 15 до 30 лет.

Также Скайсгирите напомнила о взятом обязательстве по военной помощи Украине в размере 0,25% ВВП Литвы.

Ранее на брифинге после встречи с представителями «коалиции желающих» глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны включать физическое присутствие войск Великобритании и Франции на территории страны.