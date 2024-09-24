Власти Литвы приняли решение убрать оборонительные укрепления «зубы дракона» на границе с Россией из-за их нехватки. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Житель Советска в Калининградской области, с которым граничит литовский город Панемуне, Владислав Тамг рассказал, что Литва должна отчитаться перед Брюсселем об освоении средств, выделенных на борьбу с «российской угрозой».

По его словам, «зубы» привезли, расставили у воды и сфотографировали. Вот только на следующий день их перетащили и засняли в другом месте. Большая часть оборонительных укреплений была расположена рядом с пограничным пунктом.

Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью в первых числах сентября. Кроме того, власти страны планировали установить комплекты металлических балок и мины.