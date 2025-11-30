Литва попросила ЕС ввести против Белоруссии санкции для возврата грузовиков

Власти Литвы обратились в Европейскую комиссию с требованием помочь вернуть застрявшие в Белоруссии фуры. Об этом сообщил официальный портал Литовского национального радио и телевидения (LRT).

Обращение направили глава МИД Кястутис Будрис и министр транспорта Юрас Таминскас. Они попросили ЕК «разработать и представить последовательный план действий Евросоюза», чтобы помочь перевозчикам, застрявшим на белорусской территории.

Также они призвали оказать содействие в вводе санкций против Белоруссии и продумать меры для решения проблемы безопасности на границе, связанной с использованием БПЛА, в том числе контрабандных воздушных шаров.

Литовские министры предложили «потребовать на уровне ЕС полного и безоговорочного освобождения европейских перевозчиков и их активов, незаконно удерживаемых на белорусской стороне».

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой закрытия Литвой границы с республикой. Он назвал решение соседней страны глупостью.