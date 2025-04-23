Литва подготовила план эвакуации из Вильнюса на случай войны

В Литве представили план эвакуации из Вильнюса в случае начала войны. Его презентовал мэр города Валдас Бенкунскас, сообщило «Delfi Литва».

«План эвакуации Вильнюса рассчитан на случаи военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз, серьезных стихийных бедствий и чрезвычайных инфраструктурных аварий», — отметил градоначальник.

Бенкунскас заявил, что столица Литвы находится недалеко от границы с Белоруссией, поэтому план является частью оборонной политики.

В связи с тем, что Вильнюс находится в особом географическом положении, подготовка города отличается от Таллина или Риги.

По словам мэра, проект «актуален для сценария военного вторжения», но сейчас такой угрозы нет. Власти Вильнюса при составлении плана опирались на пример Украины.

В марте стало известно о планах стран Прибалтики заминировать границу с Россией. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отгородить Европу реальной стеной.