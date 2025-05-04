Литва ограничила поездки россиян на родину и в Белоруссию

Литва ввела против России новые санкции: в стране начали действовать ограничения для проживающих в республике россиян на поездки на родину и в Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС .

Согласно нововведению, россияне, которые в течение трех месяцев «без объективной причины» поедут на родину или в Белоруссию, лишатся временного вида на жительство. Аналогичную меру власти пытались ввести и против белорусских граждан, но сейм не поддержал инициативу.

По информации департамента миграции, в Литве по ВНЖ находятся порядка 14,7 тысячи россиян.

Ранее литовское руководство разработало план эвакуации из Вильнюса на случай войны. Мэр города Валдас Бенкунскас объяснил, что это часть оборонной политики. Он также напомнил, что Вильнюс располагается на границе с Белоруссией.

Также власти Литвы одобрили идею о расширении площадей для военных учений на полигонах Руднинкай и Казлу-Руда, сообщил RT.