Литва объявила о денонсации соглашений с Россией и Белоруссией

Правительство Литвы подготовило решение о денонсации двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций и торгово-экономических отношениях. Их заменят новыми международными договорами. Об этом сообщила Литовская национальная телерадиокомпания (LRT) .

Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что, несмотря на расторжение двусторонних соглашений, Литва сохранит официальные контакты с Россией и Белоруссией за счет многосторонних договоров. При этом он подчеркнул, что реального сотрудничества с соседними странами не ждет.

«Нам нужно политическое понимание того, что мы не ожидаем никакого сотрудничества с Россией, потому что сотрудничества не было в течение некоторого времени», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

По данным журналистов, литовский Минюст подготовил соглашение о денонсации соглашений с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейными и уголовным делам.

Минфин республики выступил за расторжение договора с Россией о двойном налогообложении доходов и капитала, а также о предотвращении налоговых нарушений. Речь идет о фактическом прекращении обмене информацией между профильными ведомствами двух стран.

Литва намерена сохранить двусторонние соглашения с Россией о правовом сотрудничестве и обмене осужденными. Альтернативы среди международных договоров для них нет, поэтому республика заинтересована в сохранении контактов.

Для денонсации ряда договоров потребуется одобрение депутатов, но для решения основной части достаточно постановления правительства.

На минувшей неделе Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю российского посольства протест после включения республиканских чиновников в базу розыска МВД. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают действия силовиков проявлением неуважения со стороны России.