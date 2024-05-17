МИД Литвы вручил ноту протеста российскому дипломату | 360°

Мир 17 мая 2024, 14:57 МИД Литвы вручил ноту протеста российскому дипломату МИД Литвы выразил протест России из-за розыска политиков РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского представителя и выразило ему протест из-за включения литовских чиновников в список разыскиваемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российскому дипломату вручили ноту протеста и потребовали немедленно прекратить «преследовать» литовских чиновников. В ведомстве добавили, что решение России якобы показывает ее неуважение к республике.

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«Министерство иностранных дел Литвы <…> вручило дипломатическую ноту с решительным протестом в связи с решением России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц», — указали в пресс-службе.

Ранее в базе розыска МВД появились имена политиков из Латвии, Польши и Литвы. В список также вошли глава эстонской полиции Эльмар Вахер и бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсал.