Литва начала убирать линии электропередачи в сторону России

Литва начала демонтировать линии электропередачи на границе с Калининградской областью. Об этом министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас сообщил в беседе со Sputnik Литва .

Компания Litgrid приступила к сносу опор ЛЭП Круонисская гидроаккумулирующая электростанция — Советск. Оставшуюся часть линии планируют использовать для соединения ГЭС с трансформаторными подстанциями Битенай.

По словам Вайчюнаса, демонтаж имеет практическое значение. Освободившиеся 900 гектаров земли передадут для использования фермерам, а часть демонтированной инфраструктуры достанется Украине.

Страны Балтии окончательно отключились от БРЭЛЛ 9 февраля, после этого Эстония, Латвия и Литва перешли на энергосистему Евросоюза. Это привело к резкому росту биржевых цен на электроэнергию до 190 евро за мегаватт-час, что назвали рекордом 2025 года.