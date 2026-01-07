«Лицом к лицу». На Западе рассказали о планах НАТО разместить войска на Украине

Европейские страны хотят разместить войска НАТО на Украине, но при условии гарантий США. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«Европейцы хотят в случае прекращение огня оказаться по другую сторону этого перемирия — лицом к лицу с русскими. Они хотят разместить свои силы — силы НАТО — на Украине», — заявил Крук.

По словам дипломата, Европа не сделает этого без гарантий США, что в случае проблем Америка вмешается и поддержит. Однако Крук скептически опроверг эту теорию — президент США Дональд Трамп не хочет давать подобных гарантий.

«Трамп, вероятно, отказался бы, если бы его об этом попросили», — добавил Крук.

Ранее декларацию о намерениях в отношении будущего размещения многонациональных сил на Украине подписали Париж, Лондон и Киев. По их мнению, подобные войска не дадут нарушить в будущем любое мирное соглашение.