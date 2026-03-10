«Лицемерная военная преступница». На Западе осудили слова фон дер Ляйен об Иране

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разозлила западных пользователей, когда заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана. В ответ в соцсети X ее назвали сумасшедшей и военной преступницей.

«Вы и ваши союзники принесли смерть иранскому народу. Вы — лицемерная военная преступница», — написал один из юзеров.

Второй добавил, что глава ЕК «абсолютно сумасшедшая» и в ней есть нечто демоническое. Еще один пользователь напомнил об иранских девочках, убитых израильскими военными в начальной школе в Минабе. Он добавил, что погибшие дети заслуживают того, чтобы фон дер Ляйен заткнулась.

«Народ Ирана гибнет под ядовитым черным маслянистым дождем, который обрушивают на мирных жителей военные преступники вроде вас», — возмутился другой комментатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила слова фон дер Ляйен о появлении у народа Ирана «новой надежды» после начала американо-израильской военной кампании. Дипломат назвала гибель 140 иранских девочек сакральной жертвой, принесенной в жертву силам зла.