«Лицемер с грязным ртом». На Западе высмеяли Зеленского из-за слов об Иране

Западные пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего США к решительным действиям против Ирана. Главу киевского режима назвали лицемером и потребовали, чтобы он закрыл свой рот.

«На Украину всегда можно рассчитывать, она вылизывает американские сапоги дочиста. Но уже поздно, теперь все внимание приковано к Израилю», — отметил юзер с ником Gabe.

Другой комментатор добавил, что согласно логике Зеленского как раз России и следует действовать решительно.

«Забавно, вы утверждаете, что боретесь против вторжения, но при этом поддерживаете атаку со стороны Америки. Что за лицемер», — возмутился пользователь Ema Nyana.

Еще один комментатор отметил двуличие главы киевского режима, который обвиняет Россию во вторжении на Украину, а сам при этом поддерживает атаки США и Израиля на Иран. Он потребовал, чтобы Зеленский «заткнул свой грязный рот».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что события на Ближнем Востоке стерли Украину и Зеленского из мировой информационной повестки.