Литовский министр раскрыл главную ошибку НАТО по отношению к России | 360°

Мир 04 мая 2024, 17:24 Литовский министр раскрыл главную ошибку НАТО по отношению к России Глава МО Литвы Кащюнас: Запад недооценил способность России адаптироваться Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Страны Запада недооценили Россию и ее способность к адаптации, допустив тем самым огромную ошибку. Об этом заявил литовский министр обороны Лауринас Кащюнас, его процитировало издание LRT.

Он рассказал, что Россия быстро перевела экономику страны на военные рельсы, несмотря на введенные против нее ограничения.

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Кащюнас предположил, что США и Европа не попытались понять российское руководство и недооценили его, потому что они использовали «западный подход и критерии в оценке ее стратегии». Глава МО Литвы добавил, что Россия стала одним из самых опасных противников Запада, и альянсу предстоит противостоять ей «в самое ближайшее время».

Ранее Минфин США ввел очередные антироссийские санкции. Ограничения коснулись десятков физлиц, авиакомпании «Победа» и 16 морских судов. Санкции ввели против российского ВПК и поддерживающих его структур. По версии американской стороны, вошедшие в перечень физические и юридические лица помогали ВС России.