Литовский беспилотник упал на территории белорусского Гродно

Запущенный из Ладзийского района Литвы беспилотник потерпел крушение на окраине Гродно в минувшее воскресенье, 30 ноября. Для дачи объяснений Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что после проверки флэш-накопителей силовики установили, что беспилотник следовал по маршруту через территорию Белоруссии и Польши для последующего возвращения в Литву.

«Расцениваем эти действия как преднамеренную провокацию не только в отношении Республики Беларусь, но и Республики Польша», — заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что потребовали от литовской стороны предоставить все данные о запуске беспилотника, включая цели, привлечь к ответственности оператора, нарушившего воздушное пространство, и не допускать подобных провокаций в будущем.

В конце ноября власти Литвы объявили о возобновлении работы двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией после месяца блокировки. Причиной приостановки стали появления воздушных шаров с контрабандными грузами, мешавших работе аэропорта Вильнюса.