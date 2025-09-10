Евросоюз планирует использовать украинский конфликт как предлог для ограничения суверенитета стран — участниц. Таким мнением премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился в соцсети Х .

«Брюссельская элита продвигает идею коллективной задолженности, чтобы лишить государства их суверенитета и подтолкнуть нас к созданию Соединенных Штатов Европы. Они хотят использовать войну на Украине как предлог, чтобы финансово заковать нас всех в цепи», — написал он.

Орбан добавил, что европейцам предстоит выбрать свое будущее — или свободные нации, или же подчиниться «невыбранным бюрократам».

Венгерский премьер оценил стратегию ЕС как отчаянную попытку сохранить союз в нынешнем формате.

Ранее Венгрия отвергла план Еврокомиссии по отказу от российского газа, не желая менять эти поставки на более дорогие или менее надежные варианты.