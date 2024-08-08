Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией с 8 августа

Фото: pxhere.com

Эстония с 8 августа ввела полный таможенный контроль на границе с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Под строгий досмотр попадут как грузы, так и люди, направляющиеся в Россию, что значительно увеличит время пересечения границы. Эстонские власти утверждают, что данная мера направлена на предотвращение нарушений западных санкций в отношении российской стороны.

В разработанном Министерством финансов и МВД Эстонии плане предусмотрен поэтапный переход к полному таможенному контролю для всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее отметил, что решение связано с «попытками обойти санкции» и «перевозкой запрещенных товаров».

В правительстве Эстонии заявили, что эти меры увеличат время, необходимое для пересечения границы, и, вероятно, приведут к снижению числа людей, пересекающих границу.

Ранее эстонские власти предложили перевести автомобильные КПП на границе с Россией на дневной режим работы.

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