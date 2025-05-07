Отказ Литвы и Латвии пропустить в Москву самолет президента Сербии Александра Вучича — очередной вопиющий случай запугивания европейских лидеров, собирающихся в Россию на День Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

«Вильнюс и Рига давно зарезервировали за собой роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам, лишь бы насолить», — добавила она.

При этом дипломат подчеркнула, что происки Запада останутся безрезультатными и никто не сможет разрушить многовековую дружбу между Россией и Сербией. Кроме того, представитель МИД пообещала, что в Москве достойно отпразднуют годовщину Победы в кругу друзей.

Ранее президент Сербии почувствовал себя плохо во время визита в США и был вынужден вернуться в Белград. Несмотря на это, Вучич пообещал приехать в Москву на празднование. Его самолет вылетел в российскую столицу 7 мая.