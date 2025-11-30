Политолог Слебода: чтобы втянуть США в конфликт с Россией, ЕС может пойти на все

Отчаяние европейских политиков из-за курса США может спровоцировать экстремальные меры вплоть до устранения американского лидера Дональда Трампа. Такое заявление сделал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works .

Эксперт описал европейскую элиту как охваченную яростью и жаждущую войны с Россией. По его мнению, они существуют в опасной альтернативной реальности и рассчитывают втянуть США в конфликт, потому что полагаются на военную поддержку Штатов в конфликте с Россией.

При этом он подчеркнул, что при администрации Трампа такая перспектива выглядит маловероятной.

Политолог предположил, что у загнанных в угол европейцев остается лишь один преступный вариант. Для возврата Америки к резко антироссийскому курсу они могут рассмотреть физическое устранение президента.

«Им пришлось бы, возможно, даже ликвидировать Трампа, чтобы можно было рассчитывать на что-то подобное», — добавил эксперт.

Ранее европейские аналитики заявили, что ЕС начал против России зомби-войну, пытаясь спасти провальный проект Украины через безответственное повышение ставок.