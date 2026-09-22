Лихачев рассказал о возвращении сотрудников «Росатома» на АЭС «Бушер»

Лихачев: группировка «Росатома» на АЭС «Бушер» выросла до 63 человек

Задействованные на строительстве второго и третьего энергоблоков иранской АЭС «Бушер» сотрудники «Росатома» начали возвращаться назад из-за военных действий США и Израиля против Исламской Республики. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что в ночь на вторник, 22 сентября, в Иран вернулись еще 18 специалистов.

«Общая численность российской группировки достигла 63 человек», — заявил Лихачев.

Глава «Росатома» добавил, что в ближайшее время в Иран отправятся еще несколько высококлассных инженеров для участия в строительстве двух энергоблоков.

«Численность наращиваем с оглядкой на ситуацию в регионе. Безопасность превыше всего», — подчеркнул Лихачев.

Госкорпорация «Росатом» после начала боевых действий в Иране эвакуировала с АЭС «Бушер» более 600 сотрудников. Как рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, на площадке остались 20 добровольцев, в том числе руководитель филиала, его заместители, технические инженеры и ответственные за безопасность станции.