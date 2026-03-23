Лихачев связал «зеленую повестку» с энергетическим кризисом в Европе

Масштабный энергетический кризис в странах Евросоюза формировался на протяжении десятилетий из-за непродуманной политики местных властей. Об этом RT заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его мнению, европейские лидеры слишком увлеклись «зеленой повесткой» и довели свои страны до энергетического коллапса.

«Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, неправомерного отказа от использования газа в энергетике, в некоторых случаях отказ от атомной энергетики», — сказал Лихачев.

В результате этого энергетическая система сообщества оказалась уязвимой перед глобальными и региональными вызовами, добавил глава Росатома. Одним из «спусковых крючков» стал военный конфликт США и Израиля с Ираном, заключил Лихачев.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что без России Европа не справится с энергокризисом.