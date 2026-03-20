Европа не сможет справиться с энергетическим кризисом без участия России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Как и прогнозировалось, разрушительное энергетическое цунами скоро уничтожит Европу. Как неоднократно объяснялось, Европе нужна Россия, чтобы выжить», — сказал он.

В своей публикации он призвал ЕС «признать свои стратегические, энергетические и геополитические промахи», сменить руководство и отказаться от русофобского курса.

Ранее Дмитриев заявил, что американский президент Дональд Трамп сильно разочаровался в НАТО. Он не только высказал недовольство альянсом из-за его позиции по Ормузскому проливу, но и обвинил его в «очень глупой ошибке».