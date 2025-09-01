Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании ШОС в Тяньцзине призвал как можно скорее сформировать Банк развития ШОС. Его процитировал RT .

«Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», — сказал политик.

По его словам, масштаб экономики государств составляет около 30 триллионов долларов.

Также во время саммита российский президент Владимир Путин призвал создать в ШОС собственную платежно-расчетную инфраструктуру. Он отметил, что национальные валюты начали использовать в расчетах в торговле все чаще.

Саммит ШОС в Китае стал одним из самых масштабных за всю историю организации. В нем принимают участие более 20 зарубежных лидеров и представители организаций со всего мира.