НАТО уличили в отработке ядерных ударов по России

Страны НАТО активизировали разведку и отработку ядерных ударов по России. Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов сообщил об этом РИА «Новости» .

По его словам, альянс нарастил разведдеятельность у российской границы и повысил интенсивность оперативно-боевой подготовки своих войск. Кулишов сообщил, что НАТО отработал удары по России, и призвал принять меры для защиты рубежей.

«Отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.

Ответом России на расширение НАТО и наращивание потенциала в Финляндии стало, в том числе, создание Московского и Ленинградского военных округов. Экс-министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Вооруженные силы усовершенствуют соразмерно внешним угрозам.