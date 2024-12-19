Лидеры стран ЕС обозлились на главу Еврокомиссии

Главы ряда стран Евросоюза выразили недовольство тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимает важные решения самостоятельно. Они призвала нового председателя Антониу Кошту «обуздать» председателя ЕК, сообщила газета Politico .

По информации источника, у высокопоставленных дипломатов появилось раздражение из-за односторонних действий фон дер Ляйен.

«В интерпретации полномочий мандата фон дер Ляйен пошла дальше, чем любой другой председатель ЕК. Недавно это отразилось на документе о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка», — отметил он.

Другой дипломат добавил, что ЕК фон дер Ляйен уже заработала репутацию человека, который принимает единоличные решения по ключевым вопросам со значительным выходом за пределы своих полномочий.

Ранее издание Daily Express предположило, что новое торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть ЕС.