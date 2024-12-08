Европейский Союз может расколоться из-за нового торгового соглашения с Южной Америкой, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это связано с нарастающими разногласиями между Францией, Германией и Брюсселем, сообщил Daily Express.

«Сделка вызывала возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины пострадают из-за более дешевых поставок из Южной Америки», — отметили в материале.

По данным таблоида, в Германии, напротив, полностью поддержали данное соглашение, считая, что оно позитивно повлияет на экспорт. Глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил, что сделка даст необходимый импульс росту немецкой и европейской экономик.

После избрания на второй срок глава Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к борьбе за «свободу, подобной украинской». Также она призвала увеличить расходы на оборону.