Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Во вторник, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает день рождения. С 73-летием лидера страны поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Глава региона отметил, что Владимир Путин отстаивает главные ценности: семью, детей, веру, уважение к старшим, заботу о нуждающихся в помощи. По инициативе президента и под его чутким руководством реализуют национальные проекты и создают достойные условия для всех россиян.

«Жители Подмосковья гордятся своим лидером — человеком, который укрепляет суверенитет государства, защищает интересы России и делает все для ее устойчивого развития», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор выразил особую благодарность Владимиру Путину за постоянное внимание, которое он оказывает Московской области, отметив, что каждый запрос региона находит у лидера страны отклик и понимание.

«Благодаря такой поддержке мы реализуем масштабные проекты, которые делают Подмосковье сильнее и лучше: строим современные школы и больницы, запускаем передовые производства, внедряем цифровые технологии, помогаем нашим бойцам и их семьям», — уточнил Воробьев.

Это позволяет улучшать жизнь людей, а также развивать экономику, науку, образование и социальную сферу.

«От всей души желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России!» — заключил Андрей Воробьев.