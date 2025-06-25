Лидеры НАТО объявили о коллективной приверженности альянса Пятой статье устава

Лидеры стран НАТО на саммите в Гааге подтвердили приверженность Пятой статье Устава альянса, посвященной коллективной обороне. Об этом свидетельствует итоговое коммюнике, которое опубликовало издание The Telegraph.
При этом страны в итоговом заявлении использовали более мягкие формулировки, чем в прошлые годы: если ранее они обвиняли Россию в «полномасштабном вторжении» и возлагали на нее ответственность, то теперь речь идет только о продолжении поддержки Украины, в частности прямых взносах в ее оборонную промышленность.
Утром издание Washington Post сообщило, что организаторы саммита делают все, чтобы свести к минимуму вероятность встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По его данным, глава киевского режима хочет увидеться со своим визави, а вот Трамп по-прежнему испытывает неприязнь.
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