Лидеры Китая и США во время визита Трампа обсудят вопросы глобального мира и развития

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, глобальный мир и развитие. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщило РИА «Новости» .

«Председатель КНР Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития в мире», — сказал Го Цзякунь.

Ожидается, что Трамп посетит КНР 13-15 мая.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун отметил, что во время визита Трампа в Китай ситуация в Ормузском проливе станет одним из главных вопросов для обсуждения, если пролив к тому моменту еще не будет разблокирован. По его мнению, обеим странам и всему миру полезно сохранять прочные и стабильные связи.