Лидеры европейских стран попытались понять, что творится в голове у Зеленского

На внеочередном саммите Евросоюза главы европейских государств задали президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросы о том, как развивается ситуация на линии фронта и попросили дать оценку сложившемуся положению. Об этом в соцсети Facebook* рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы пытались понять, какая ситуация на линии фронта и какая ситуация в голове президента Украины, что он думает о будущем», — рассказал Орбан.

Премьер отметил, что текущая позиция США предполагает значительное сокращение поддержки Украины, и они уже «даже прекратили ее в определенных сферах». В связи с этим лидеры европейских стран задумались, «стоит ли Украине продолжать боевые действия при поддержке только от Европы».

«И большинство европейских лидеров склонны думать, что этот конфликт нужно продолжать. А если Украина должна продолжать его, Европа продолжит нести не только груз, который она несла до того, но и примет на себя тот финансовый и военный груз, который до этого несла Америка», — отметил венгерский премьер-министр.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США «разрушают мировой порядок», а существование НАТО находится под угрозой.