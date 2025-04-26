Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал высказывания посла Франции в стране Николя де Ривьера насчет украинского кризиса, он умолчал о ведущей роли республики в направлении Украины. Слова министра привела пресс-служба ведомства.

Лавров обратил внимание на высказывания де Ривьера в беседе с одним из российских СМИ.

«Ни слова о том, что Франция сыграла одну из ведущих ролей в направлении украинского государства и народа по пути к катастрофе", - сказал Лавров.

Глава МИД напомнил, что в феврале 2014 года именно Франция была гарантом первых договоренностей по Украине, а также гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал американского коллегу Дональда Трампа перевести свой гнев на Россию, а не Украину, так как она якобы «не является препятствием к мирному соглашению».