Лидеров ХАМАС обвинили в похищении и убийстве американцев

Минюст США предъявил обвинения ХАМАС в похищении и убийстве американцев

Jimin Kim/Keystone Press Agency
Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения нескольким руководителям палестинского движения ХАМАС, в том числе новому лидеру движения Яхье Синвару, в похищении и убийстве американцев во время нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего по этому делу проходят шесть человек, включая погибшего экс-лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Всех обвинили в семи эпизодах, в том числе в сговоре для спонсирования террористов, убийстве американцев, сговоре с целью применения оружия массового уничтожения и других.

Генпрокурор Соединенных Штатов Меррик Гарланд уточнил, что эти обвинения являются лишь частью работы по пресечению каждого эпизода деятельности ХАМАС. По его словам, американская сторона продолжит работать в этом направлении.

В документах, опубликованных пресс-службой, на каждого из обвиняемых есть биографическая справка и пояснения по их положению в ХАМАС.

Ранее боевики ХАМАС разместили ролик с убитыми заложниками, среди которых был россиянин Александр Лобанов. Тела погибших обнаружили в тоннелях сектора Газа 31 августа.

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