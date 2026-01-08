Лидерам европейских стран придется в будущем ответить перед населением за потраченные впустую деньги, если они они сменят русофобский политический курс и перестанут поддерживать Украину. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он объяснил, что Запад уже потратил на поддержку ВСУ миллиарды евро, которые могл направить на социальные службы и здравоохранение.

«Если они скажут своим народам: „Мы проиграли. Мы думали, что это хорошая идея, но потратили 50 миллиардов долларов — и все пропало. <…> Мы постараемся сделать все возможное“, — эти ребята вылетят из своих кресел в течение года или полутора по итогам выборов», подчеркнул эксперт.

По его словам, европейские лидеры боятся потерять власть, поэтому оттягивают момент обсуждения допущенных политических ошибок. Население поймет, что решения стран ЕС уже нанесли большой удар и по бизнесу, и по бытовым условиям граждан.

«Европейцам теперь придется страдать еще больше, ведь цены на газ и нефть взлетели до небес. Лидерам Европы придется это объяснять. А объяснения нет, кроме как: „Ну, мы поверили американцам, что они смогут победить, и просто сделали то, что сказал нам Байден“. Извините, но это не сработает», — добавил Макговерн.

Ранее о неизбежном проигрыше Украины сообщило норвежское издание Steigan. Журналисты объяснили, что мирного урегулирования ситуации боится вся европейская элита.