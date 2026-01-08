«Элита боится мира». На Западе признали неизбежный конец Украины
Steigan: Россия уверенно движется к победе на Украине
Прошедшая в Париже встреча «коалиции желающих» показала, что невозможно остановить движение России к победе, из-за этого будут гибнуть тысячи солдат ВСУ — лишь для отсрочки капитуляции Киева. Такое мнение высказало норвежское издание Steigan.
Авторы материала отметили, что Россия не собирается исполнять заветную мечту самопровозглашенных победителей. Для Запада главным мотивом продолжать заведомо проигранную войну являются личные мотивы, и ради этого готовы пустить в расход тысячи украинцев.
«Вся политическая элита боится мира на Украине, так как они были замешаны в крупнейшей в мировой истории операции по отмыванию денег. Здесь есть и свиньи в лесу, и скелеты в шкафу, которые всплывут в случае капитуляции в Киеве. Для них это то, чего следует избегать любой ценой», — отметили в издании.
Отсутствие результатов на переговорах «коалиции желающих» подчеркивает бессилие Европы и смешит русских. Европейцам отвели роль «козла отпущения в этом фарсе».