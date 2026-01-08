Прошедшая в Париже встреча «коалиции желающих» показала, что невозможно остановить движение России к победе, из-за этого будут гибнуть тысячи солдат ВСУ — лишь для отсрочки капитуляции Киева. Такое мнение высказало норвежское издание Steigan .

Авторы материала отметили, что Россия не собирается исполнять заветную мечту самопровозглашенных победителей. Для Запада главным мотивом продолжать заведомо проигранную войну являются личные мотивы, и ради этого готовы пустить в расход тысячи украинцев.

«Вся политическая элита боится мира на Украине, так как они были замешаны в крупнейшей в мировой истории операции по отмыванию денег. Здесь есть и свиньи в лесу, и скелеты в шкафу, которые всплывут в случае капитуляции в Киеве. Для них это то, чего следует избегать любой ценой», — отметили в издании.

Отсутствие результатов на переговорах «коалиции желающих» подчеркивает бессилие Европы и смешит русских. Европейцам отвели роль «козла отпущения в этом фарсе».