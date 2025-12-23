Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов представил свое видение актуальной обстановки на Ближнем Востоке в эфире телеканала ОТР . Он сосредоточил внимание на отношениях между Ираном и Израилем, подчеркнув различия в действиях обоих государств.

Орлов утверждает, что поведение Ирана на международной арене отличается умеренностью и отсутствием агрессии в адрес Израиля. Заявления иранских лидеров касательно неприятия израильского государства остаются риторическими, не подкрепляясь действиями. Напротив, Израиль регулярно проводит операции на территории Ирана, нацеленные на ликвидацию государственных деятелей и военные объекты.

Собеседник сделал предположение, что текущие обвинения Ирана в подготовке нападения на Израиль имеют пропагандистскую основу и направлены на создание негативного образа Тегерана в глазах международного сообщества. Вероятно, таким образом готовится почва для дальнейших враждебных акций против Ирана.