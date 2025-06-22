Новый дизайн сайта правительства Британии вызвал критику среди чиновников

Британские власти потратили 500 тысяч фунтов на дизайн сайта и получили критику

Правительство Великобритании заплатило 500 тысяч фунтов (52,7 миллиона рублей) за новый дизайн официального сайта рекламному агентству M&C Saatchi. Новый вид платформы, где переместилась одна точка, а черная панель стала бирюзовой, вызвал массовую критику. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Работы провели в рамках программы «Обновление бренда», которую запустило прошлое правительство.

Новый вид главной страницы правительственного сайта, а также сумма контракта на выполнение этих работ вызвали критику среди чиновников. Представитель партии Найджела Фараджа Reform UK Зия Юсуф назвал изменения сайта бездарной тратой государственных денег.

«Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает поражать воображение», — подчеркнул он.

Юсуф заметил, что такие решения только укрепляют в необходимости работы в Великобритании Департамента государственной эффективности (DOGE), который создали в США и отдали в управлении Илону Маску.

По данным газеты, договор с рекламным агентством M&C Saatchi заключило прошлое правительство консерваторов, но новый лейбористский кабмин не стал его отменять.

Редакция напомнила, что M&C Saatchi на протяжении многих лет работала с Консервативной партией Великобритании, обеспечивая предвыборные кампании бывшим премьер-министрам Маргарет Тэтчер и Тони Блэру. В разработанных пиарщиками слоганах всегда присутствовала сильная критика лейбористов.

В начале февраля британский политик Дэвид Фрост предупредил о вероятном банкротстве страны из-за нехватки денег в государственном бюджете. Он пояснил, что новое правительство не может ограничить свои расходы и опасается повышения налогов. Но без радикальных шагов дефицит казны достигнет 20 миллиардов фунтов.