Лидер венесуэльской оппозиции встретится с Рубио 28 января

Государственный секретарь США Марко Рубио в среду встретится с представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Встреча запланирована в американском внешнеполитическом ведомстве в 21:00 по московскому времени, повестка не уточняется. Встречу закроют от журналистов, протокольной съемки также не планируется.

Президент США Дональд Трамп 15 января встретился с Мачадо и обсудил с ней положение дел в Венесуэле. Ровно через неделю глава Белого дома провел с Мачадо телефонный разговор, после которого указал на успехи Делси Родригес на посту уполномоченного президента Венесуэлы.

Ранее Делси Родригес призналась, что согласилась на сотрудничество с США под угрозой ликвидации всего кабинета министров. По ее словам, фактически им угрожали убийством в случае отказа от условий Вашингтона.