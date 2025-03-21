Лидер крупнейшей оппозиционной партии Турции объявил о продолжении протестов

Лидер турецкой Народно-республиканской партии Озгюр Озель объявил о продолжении акций протеста. Его обращение показали по оппозиционным телеканалам.

«Призываю всех на улицы после ифтара (вечерний прием пищи у мусульман в месяц Рамадан — прим. ред.). Мы будем требовать свои права», — заявил он.

При этом Озель призвал сторонников соблюдать закон и не нападать на полицейских.

Политолог Дмитрий Никотин в Telegram-канале сообщил, что до драки дошло даже в турецком парламенте. Он опубликовал видео с потасовкой.

Протесты в Турции начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называют главным политическим противником Реджепа Тайипа Эрдогана. Его обвинили в связях с террористическими организациями и аннулировали его диплом Стамбульского университета — по закону человек без высшего образования не может стать президентом страны.