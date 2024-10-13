В Киргизии запретили Западу указывать партнерам России

Жапаров: Запад не должен давать указания по теме сотрудничества с Россией

Западные страны не должны ничего указывать партнерам России, когда речь идет о сотрудничестве с ней. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, его слова в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.

«Конечно, это неправильно. Почему? Потому. Езжу по Европе, они скажут одно, но делают другое. В Европе тоже есть страны, которые входят в Евросоюз и НАТО, они же сотрудничают с Россией», — возмутился политик.

Жапаров подчеркнул, что западные государства не должны просить, указывать или говорить что-то насчет прекращения сотрудничества с СНГ или Россией.

«СНГ — это члены бывшего СССР. Наоборот, мы должны со всеми сотрудничать», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что элиты на Западе враждебно настроены по отношению к российским платежным системам и финансовым институтам. По его словам, отечественным компаниям стало сложнее как рассчитаться за импортные товары, так и получить оплату экспортных поставок.