Лидер Ирана Хаменеи заявил об открытости для смягчения отношений с Западом

Фото: РИА «Новости»

Смягчение отношений Ирана с Западом возможно при новом президенте, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после церемонии вступления в должность главы государства Масуда Пезешкиана. Слова иранского лидера передало агентство Bloomberg.

Али Хаменеи в своем выступлении отметил, что Запад последние годы «плохо обращался» с Ираном, однако Тегеран может пересмотреть свою политику. Для этого Западу нужно изменить свое враждебное отношение к Ирану.

Новый президент страны Пезешкиан подтвердил приверженность конструктивной дипломатии.

Накануне аятолла Хаменеи огласил декрет, согласно которому Пезешкиана официально утвердили девятым президентом Ирана. Он принесет присягу в парламенте 30 июля.

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