Лидер французской партии Барделла получил яйцом по голове

Мужчина разбил яйцо о голову лидера французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделла. Об этом написало издание Le Figaro .

«В то время, как президент „Национального объединения“ подписывал экземпляры своей новой книги „Чего хотят французы“, к нему подошел мужчина и разбил ему о голову яйцо», — передала газета информацию из жандармерии.

ЧП произошло в городе Муассак на юго-западе страны. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 70-летний мужчина. Политик не пострадал, и даже смог вернуться на встречу с читателями.

Ранее Барделла заявил, что власти Франции душат страну высокими налогами и низкими зарплатами. На ногах Франции сейчас финансовые, нормативные и фискальные оковы, подчеркнул политик.