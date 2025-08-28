Руководство Франции душит ее высокими налогами и низкими зарплатами. Об этом на дебатах заявил лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, его слова привел телеканал BFMTV.

По словам политика, на ногах Франции сейчас финансовые, нормативные, фискальные и связанные с безопасностью оковы.

«Я бы сказал, что Франция, возможно, имеет лучших в мире игроков, но ее тренируют ослы», — заявил он.

Барделла напомнил, что жители страны вынуждены платить высокие налоги на производство и получать низкие заработные платы. Кроме того, во Франции действует очень много нормативных стандартов и неадаптированные правила конкуренции.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона необходимо свергнуть. Поводом являются слова французского лидера о том, что у страны нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины.