«Тренируют ослы». Лидер правых — о руководстве Франции
Лидер «Национального объединения» Барделла: Францией руководят ослы
Руководство Франции душит ее высокими налогами и низкими зарплатами. Об этом на дебатах заявил лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, его слова привел телеканал BFMTV.
По словам политика, на ногах Франции сейчас финансовые, нормативные, фискальные и связанные с безопасностью оковы.
«Я бы сказал, что Франция, возможно, имеет лучших в мире игроков, но ее тренируют ослы», — заявил он.
Барделла напомнил, что жители страны вынуждены платить высокие налоги на производство и получать низкие заработные платы. Кроме того, во Франции действует очень много нормативных стандартов и неадаптированные правила конкуренции.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президента Франции Эммануэля Макрона необходимо свергнуть. Поводом являются слова французского лидера о том, что у страны нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины.