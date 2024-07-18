Лидер «Альтернативы для Германии» назвала переизбрание главы ЕК фатальным

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии станет фатальным решением для Евросоюза, заявила лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель. Ее слова привела пресс-служба партии.

Вайдель назвала это решение евродепутатов объявлением банкротства Евросоюза. По ее словам, глава ЕК на первом сроке отметилась многомиллиардным ущербом от сделок по вакцинам, деиндустриализацией и нерешенными обвинениями в коррупции.

«Европейский союз нуждается в срочных и фундаментальных реформах. Но уже сейчас ясно, что они не произойдут при Урсуле фон дер Ляйен», — добавила она.

Вайдель назвала ближайшие пять лет «потерянными годами».

Ранее Урсула фон дер Ляйен уже пообещала обеспечить конкуренцию Евросоюза с Китаем во внешней политике и предложила организовать оборонный союз в рамках ЕС.