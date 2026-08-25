Личный интерес увидели в отказе США поддержать антироссийское заявление в ООН

США не поддержали очередное совместное заявление поддерживающих Украину стран с антироссийской риторикой в Совете Безопасности ООН из-за стремления сохранить роль посредника в переговорном треке. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, присоединение к позиции Киева и европейских государств означало бы для США фактический выбор одной из сторон.

«Они и здесь пытаются быть модератором переговорного процесса. А если они займут какую-то сторону, то тогда как они могут быть модератором? Модератор — он как бы над схваткой», — заявил Блохин.

Он подчеркнул, что такой выбор американских дипломатов поставил в неудобное положение Украину и европейских союзников, которые заинтересованы в создании единства Запада.

Подробнее о том, что говорилось в очередном заявлении 50 стран с критикой России, кто еще не поддержал этот документ, почему Европа боится остаться без поддержки США и чего на самом деле хочет Белый дом, — в материале 360.ru.