США не поддержали заявление по Украине в ООН. Почему Вашингтон пошел против Европы?

США вновь не присоединились к совместному заявлению по Украине в ООН. В документе 50 стран и делегация Евросоюза потребовали от России немедленного прекращения огня, возобновления переговоров и обмена пленными. Американские дипломаты уже не впервые дистанцируются от подобных инициатив. Почему США придерживаются такой линии и чего пытаются добиться европейские страны — выяснил 360.ru.

Что вошло в антироссийское заявление

Заявление с критикой России на заседании Совета Безопасности ООН зачитал министр иностранных дел председательствующей Дании Ларс Лекке Расмуссен. «Мы настоятельно призываем Россию откликнуться на призывы к полному, немедленному и безусловному прекращению огня и возобновить переговоры о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире на Украине», — объявил он. Подписавшие документ страны также выступили за обмен военнопленными, освобождение незаконно удерживаемых людей и возвращение депортированных украинцев, в том числе детей. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, поддержали 50 государств. В их числе страны Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, Великобритания, Япония, Канада, Грузия, Молдавия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Панама, Коста-Рика и другие.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что любые попытки дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения под видом прекращения огня обречены на провал. «До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательного политико-дипломатического диалога не будет», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что Россия не пойдет на договоренности в ущерб собственной безопасности и частота заседаний Совета Безопасности ООН этого не изменит. Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа подчеркнул, что Вашингтон готов содействовать переговорам России и Украины и играть любую конструктивную роль в этом процессе. При этом США к совместному заявлению не присоединились. Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что Пекин поддерживает тесные контакты со всеми вовлеченными сторонами и своими методами содействует мирному диалогу.

США уже отказывались поддерживать Украину в ООН

Фото: РИА «Новости»

Отказ поддержать новое заявление в Совете Безопасности ООН продолжил линию, которой американская дипломатия придерживается уже не первый месяц. В конце мая США не присоединились к заявлению Украины, осуждавшему угрозы России нанести «системные удары» по Киеву. Документ тогда поддержали почти 50 государств, включая европейские страны, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию и Южную Корею. Похожая ситуация возникла и осенью прошлого года, когда Вашингтон не поддержал украинское заявление с обвинениями Москвы в нарушении Устава ООН и ведении «неспровоцированной войны». При этом отказ от подобных коллективных документов не означает отказа США от попыток добиться прекращения конфликта. Вашингтон сделал ставку на собственный переговорный трек. В начале августа госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новые дипломатические усилия для возобновления переговоров России и Украины. Он обратил внимание на существующие у сторон «красные линии» и заявил, что без их сближения добиться результата не получится.

Фото: РИА «Новости»

Прямой российско-американский канал также остается открытым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 августа заявил, что конкретных дат нового визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву пока нет. При этом он назвал их желанными гостями и собеседниками для российских коллег и президента Владимира Путина.

Какую политику по Украине проводит Европа

На фоне попыток США продолжить переговоры по Украине и дальнейшим отношениям с Россией европейские политики действуют противоречиво. Президент Финляндии Александр Стубб в августе призвал в ближайшие месяцы восстановить контакты европейских стран с Москвой. При этом он продолжил обвинять Россию в нежелании мира и поддержал усиление давления на нее. В частности, Стубб назвал удары ВСУ по объектам на территории России одним из способов усадить Москву за стол переговоров. Собственный формат диалога продвигают Великобритания, Франция и Германия. Еще в июне лидеры «евротройки» выступили за прямые переговоры Москвы и Киева при участии США и Евросоюза. Одновременно европейские страны наращивают военную поддержку Киева. Накануне Великобритания разрешила оборонной компании MBDA передать засекреченные сведения о компонентах дальнобойных ракет SCALP. Эти данные необходимы для создания сборочных линий на Украине в рамках совместного проекта Киева и Парижа.

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Таким образом, европейские лидеры одновременно призывают вернуться к переговорам, добиваются собственного места за столом и продолжают усиливать военную поддержку Украины.

Почему США не поддержали позицию Европы по Украине

Отказ США от поддержки заявления 50 стран в Совете Безопасности ООН лежит в полном соответствии с ролью посредника, которую взяла на себя администрация президента Дональда Трампа. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он пояснил, что отказ американцев выступить на стороне европейских союзников, поддерживающих Украину, помешает им сохранить дистанцию в переговорном процессе. «США пытаются быть модератором переговорного процесса. А если они займут какую-то сторону, то тогда как они могут быть модератором? Модератор — он как бы над схваткой», — объяснил Блохин.

Фото: РИА «Новости»