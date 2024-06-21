Офицеры Управления государственной охраны (УГО) Украины обвинили и. о. главы ведомства Максима Донца в «самовольном захвате власти». Об этом написало издание «Страна.ua».

Донец — личный телохранитель президента Украины Владимира Зеленского. Главой ведомства он стал, издав указ о собственном повышении. Офицеры службы уверяют, что это противозаконно и является захватом власти.

Также подчиненные пожаловались, что новый глава УГО мешает им выполнять обязанности. По их словам, он приказал выходить в наряд без оружия и распорядился передать все взрывчатые вещества на хранение в СБУ. Якобы взрывчатку отобрали даже у кинологов, и теперь они не могут тренировать на ней собак.

Также Максим Донец без объяснения причин перевел часть сотрудников в резерв. По мнению авторов обращения, это сделано по причине личной неприязни.

Офицеры УГО направили обращение с жалобой на нового руководителя Зеленскому, спикеру Рады Руслану Стефанчуку, генпрокурору Андрею Костину и руководителям правоохранительных органов.

Впрочем, обвинить в захвате власти можно и самого Зеленского. Срок его полномочий истек в мае 2024 года, а выборы нового главы государства на Украине не проводились. Президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и должен передать власть спикеру Верховной рады — это следует из положений Конституции Украины.