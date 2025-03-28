LG, Hyundai Motor и Samsung захотели вернуться в Россию

Южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность возвращения на российский рынок. Об этом сообщила газета The Korea Times .

«Крупные корейские компании ускоряют процесс технико-экономических обоснований для возобновления бизнеса в России. Этот шаг обусловлен тем, что Россия рассматривается как важный рынок для диверсификации деловых интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны США», — утверждают авторы материала.

Обсуждения возобновления работы на российском рынке активизировались на фоне возможного завершения украинского конфликта. Представители брендов рассматривают Россию как стратегически важный хаб, соединяющий Центральную Азию и Европу.

Издание отмечает, что LG Electronics уже частично возобновила работу своего завода в Московской области. Там производили стиральные машины и холодильники.

Компания HD Hyundai Electric планирует принять участие в крупнейшей выставке электрооборудования «Электро 2025», которая пройдет в столице с 1 по 4 апреля. Дочерние компании Hyundai Motor Group — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — опубликовали вакансии в России.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сказал, что иностранные компании, которые прекратили работу в России и хотят вернуться на рынок вновь, должны заявить о своем желании для возобновления бизнеса.