Левые радикалы в Берлине подожгли семь автомобилей бундесвера

В Берлине в ночь на субботу левые радикалы подожгли семь автомобилей бундесвера. Об этом написало немецкое издание Bild .

«В округе Шпандау неизвестные в ночь на субботу устроили поджог [транспорта] бундесвера… Во второй половине дня Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе Indymedia взяла на себя ответственность за поджог», — написала газета.

На платформе левые радикалы опубликовали видео, на котором несколько человек проникают на огражденную территорию, где стоит правительственный транспорт. На кадрах видно, как неизвестные размещают около машин предположительно, коктейли Молотова.

В Мюнхене суд приговорил к пожизненному заключению россиянина за убийство двух украинских солдат, проходящих лечение в Германии. Следствие посчитало, что виной тому конфликт на Украине, обвиняемый заявил, что виноват алкоголь.