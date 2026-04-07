Глобалисты навязывают леволиберальный воук-союз. Так спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети X отреагировал на опросы канадских СМИ, свидетельствующие, что большинство жителей страны не против вступления в Евросоюз.

Под словом «воук» подразумевается радикально-левая идеология, требующая борьбы с социальной, расовой и половой дискриминацией.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что европейские государства ждет крах из-за склонности лидеров к воук-культуре, бесконтрольной миграции и провальной энергетической политики. По его словам, Европа должна быть сильной, но стала слишком мягкой и неузнаваемой.