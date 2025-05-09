Лев XIV провел свою первую мессу в Сикстинской капелле

Новоизбранный папа римский Лев XIV 9 мая провел первую мессу своего папства в Сикстинской капелле. Службу на нескольких языках транслировали в прямом эфире.

Решение о том, что Римско-католическую церковь возглавит 69-летний уроженец США, конклав вынес накануне, 8 мая. Папским именем Роберта Фрэнсиса Прево стал Лев XIV.

Свое первое обращение в качестве понтифика он начал со слов: «Мир вам всем».

«Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь ради Бога. И я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в наши сердца и наши семьи», — сказал папа римский.

Также он указал на то, что Католическая церковь должна стремиться быть «ближе к тем, кто страдает».