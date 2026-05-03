Лев растерзал 4-летнюю девочку в индийской деревне Дамаса

Лев утащил четырехлетнюю девочку на глазах ее матери и растерзал ее в близлежащем кустарнике. ЧП произошло в индийской деревне Дамаса в штате Гуджарат, об этом сообщило издание DeshGujarat .

Девочка сидела на крыльце собственного дома, рядом занималась хозяйством ее мать. Хищник ворвался во двор и схватил ребенка. Лев утащил девочку в близлежащий кустарник.

Мать девочки подняла тревогу и бросилась вместе с соседями на поиски дочери. Примерно в 500 метрах от дома спасатели нашли останки ребенка — лев растерзал свою жертву и скрылся до приближения людей.

Местные жители обвинили в случившемся лесной департамент, который должен осуществлять контроль над дикими животными и не допускать выхода хищников к человеческому жилью.

Хищника удалось отловить. Его поместили на карантин.

